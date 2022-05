Situationen er så alvorlig, at landbrugsrådgiveren ikke tøver med at kalde prisstigningerne på foder for »den største trussel mod dansk landbrug i nyere tid«.

»Pengeinstitutterne barsler med, at renterne skal stige, og selv små rentestigninger kan trække tæppet væk under ret store landbrug. En rentestigning på 0,5 procent er voldsom, for det er, når alt andet er betalt, at man skal betale banken renten, «siger Kurt Skovsted og uddyber:

»Vi kommer fra en virkelighed, hvor der har været rimelig ro på de finansielle markeder i en lang periode, hvilket har været med til at holde hånden under landbruget. Nu er situationen en helt anden,« siger han.

Nye muligheder i biogas

Men selv i en krisesituation vurderer landbrugsrådgiveren, at der også åbner sig nye muligheder. Den store uro på markederne kan komme landmænd med husdyr til gode, vurderer han, og understreger: