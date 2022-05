Ifølge anklageskriftet har fire mænd på 22, 24, 25 og 26 år på især Snapchat, men også Facebook og over mail, udgivet sig for at være en kvinde, der solgte seksuelle ydelser.

På den måde fik de andre mænd til at overføre penge for ydelser, som aldrig blev leveret.

De er også tiltalt for at afpresse nogle af de mænd, som sendte intime billeder tilbage til kvinden, til at overføre yderligere penge for ikke at få delt billedet med sine nærmeste.

Anklageskriftet omfatter i alt 322 forhold med tilsammen 240 forurettede.

Ofrene har hver især overført mellem 100 kr. og 77.479 kr. I alt har bedrageriet og afpresningen ifølge anklageskriftet indbragt de fire tiltalte 1.227.687,50 kr.

Sagen begyndte mandag den 2. maj. Der er afsat 20 retsdage. Sidste retsdag forventes at være den 29. juni 2022.