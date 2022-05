Siden 2021 har engagerede medarbejdere på biblioteket afprøvet et særligt koncept ”Læseklasser” på udvalgte skoleklasser i Viborg Kommune. Respons på tiltaget har været så positiv, at i det kommende skoleår får ca. 500 børn mulighed for at blive en del af initiativet.

»Det er en klar indikation om, at lærerne oplever behovet for en styrket indsats omkring elevernes læselyst. Læseglæde er helt afgørende forudsætninger for at få gode og udbytterige læseoplevelser, men desværre mangler mange børn motivation og savner inspiration,« siger biblioteks- og borgerservicechef i Viborg Kommune Britta Thuun-Petersen.