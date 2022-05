Det havde holdet mulighed for at ændre på søndag aften på hjemmebanen i Viborg. Her kunne midtjyderne vinde en tiltrængt pokal til samlingen, da de stod over for de tyske mestre fra Bietigheim i European League-finalen.

Viborgenserne havde fået en glimrende optakt til finalen med en komfortabel 28-24-sejr over rumænske Baia Mare i semifinalen, mens Bietigheim havde en etmålssejr fra semifinalen mod Herning-Ikast med i bagagen.