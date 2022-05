- Vi skal gå til den med stor ydmyghed og tro på, at vores koncept kan bære os langt. Men det er nogle rigtig dygtige spillere, der står over for os. Det bliver en svær opgave, men vi er klar til at tage imod den, siger hun til DR.

Bietigheim blev finaleklar et par timer før Viborg med en sejr på 34-33 over Herning-Ikast. På tyskernes holdkort finder man blandt andre Stine Jørgensen og Trine Østergaard.

Viborg HK har vundet European League tre gange tidligere, dengang var den kendt som EHF Cuppen. Med sejrene i 1994, 1999 og 2004 er Viborg turneringens mest vindende hold i historien. Viborgenserne har også vundet Champions League og den nu hedengangne Cup Winners Cup.

Fire andre danske klubber har vundet European League. Team Tvis Holstebro vandt i 2015 og 2013, Randers HK vandt i 2010, Slagelse FH vandt i 2003.