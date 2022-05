Den landmand, der netop nu er indblandet i en sag om menneskehandel, er for to dage siden blevet politianmeldt.

Det bekræfter Midt- og Vestjyllands Politi torsdag.

Politiet oplyser, at det er Socialstyrelsen, der står bag anmeldelsen, som drejer sig om, at to kvinder ifølge Fagbladet 3F skulle have levet uden strøm og af at spise rå æg i 15 dage hos landmanden. De to kvinder er landbrugspraktikanter fra Asian, men bor nu under beskyttede forhold.