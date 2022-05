11/05/2022 KL. 17:30

For abonnenter

Karup Kartoffelmelfabrik frygter fortsat at blive ramt af truslen om lukning af gasforsyningen

Virksomheden er på listen over virksomheder, som risikerer at få slukket for gasleverancen, hvis Rusland gør alvor af sine trusler om at lukke for gassen til Europa.