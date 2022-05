Mens flere politikere i Region Midtjylland taler om endnu en undersøgelse i sagen om unødvendige amputationer af ben hos patienter på sygehuse i Viborg og Aarhus, vifter Venstre nu med fyresedlen.

Efter at have behandlet en ekstern analyse af karkirurgien i Region Midtjylland mandag indstillede hospitalsudvalget bl.a., at der skal laves en ny uvildig undersøgelse for at afdække forløbet om amputationerne, som en række patienter ifølge en anden undersøgelse kan have fået foretaget uden grund.