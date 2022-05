Søskendeparret Marie Carmen Koppel og Benjamin Koppel gæster fredag 20. maj Egekværnen i Hald Ege.

De er børnebørn af komponisten Herman D. Koppel og børn af komponist og musiker Anders Koppel og dermed rundet af en stor musikalsk familie.

Marie Carmen Koppel har gennem to årtier opbygget et stort og trofast koncertpublikum og med sin store stemme fyldt kirker, spillesteder og kulturhuse landet over, ligesom hun har været korssangerinde for blandt andre Lis Sørensen, Søs Fenger og Danseorkesteret.