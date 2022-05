Efter humanisme-udtalelse: »Vil den mand være statsminister?«

De Konservatives formand, Søren Pape, får nu ifølge Jyllands-Posten kritik fra højrefløjen for en udtalelse om at sende asylansøgere til Rwanda.

Udtalelsen kom i sidste uge til et arrangement på Jyllands-Postens hovedkontor i Aarhus - her sagde Søren Pape, at han »i bund og grund« ikke bryder sig om ideen, og at det er en test på humanismen.