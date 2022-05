Det har ikke været nogen blød opstart på ugen for Purnima Erichsen.

Den konservative formand for Region Midtjyllands hospitalsudvalg gav sit første interview mandag morgen før kl. 07.00, og først over et halvt døgn senere var rækken af møder og spørgsmål overstået.

Purnima Erichsen har været i centrum, fordi hospitalsudvalget mandag holdt møde om den amputationsskandale, der kan have kostet patienter unødige amputationer og i værste fald liv.