Bevæg dig længst og vind

Det viborgnesiske koncept går ud på, at man som deltager »samler kilometer« ved at gå, løbe eller cykle flest mulige omgange på ruterne i løbet af to timer.

Det kan derfor både være en fordel at være mange deltagere fra den enkelte by samt vælge en af de længere distancer. Der er desuden lagt op til, at man kan deltage uanset alder eller fysisk form.

Byernes samlede antal tilbagelagte kilometer sættes dog i forhold til antal indbyggere i byen. Samtidig halveres antallet af cyklede kilometer i optællingen for at undgå, at det dermed kan være en fordel at cykle.

Den by, der samlet har bevæget sig længst pr. indbygger, vinder. Landsbyerne skal have over 200 og under 3.000 indbyggere for at kunne deltage i konkurrencen, og Lokaldysten afvikles som et samarbejde mellem lokale foreninger og Viborg Kommune.