Efter skandale-sag: Regionen øger kapacitet og beder om hjælp

»Endelig har vi også henvendt os til andre regioner for at få hjælp,« siger Anders Kühnau.

Analysen, der blev fremlagt i slutningen af april, peger på, at der bliver lavet færre karkirurgiske indgreb på Region Midtjyllands hospitaler sammenlignet med andre hospitaler. Det lavere antal karkirurgiske indgreb kan have betydet en øget risiko for amputation, hvilket kunne være undgået.

Karkirurgiske patienter bliver behandlet på Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital.

Kræver ny undersøgelse, data og ny plan

Anders Kühnau ønsker desuden at gennemføre en ny undersøgelse af forløbet. Den skal undersøge forløbet, hvordan der er reageret undervejs og hvordan man kan undgå lignende sager i fremtiden. Undersøgelsen skal være ekstern.