Jens Rohde forlader politik

Det er kun for lidt over et år siden, at Rohde meldte sig ind hos Kristendemokraterne. Det skete, kort tid efter at Rohde havde meldt sig ud af De Radikale.

Med Rohde er Kristendemokraterne dermed repræsenteret med ét mandat i Folketinget. Partiet blev ikke valgt ind ved seneste folketingsvalg i 2019, og nu må Kristendemokraterne altså undvære et af sine stærkeste kort i forbindelse med næste valg. Det skal senest finde sted 4. juni 2023.