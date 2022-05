»Vi måtte gå i gemmerne for at finde informationer om bygningen. Ejendommen udgør jo et markant hjørne i byen, og så er der også kulturhistorie i den.«

Sådan lyder det fra museumsinspektør Lars Agersnap, der taler om den nedbrændte ejendom på hjørnet af Sct. Hans Gade og Ll. Sct. Hans Gade.