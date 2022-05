Mistanke om krænkelser af patienter i Viborg

»Men jeg kan sige, at vi den forbindelse har taget kontakt til politiet med de oplysninger, som vi er kommet i besiddelse af. Nu er det op til politiet at afgøre, hvad der videre skal ske med hensyn til efterforskningen. Vores opgave er at stå til rådighed for politiet, hvis der er yderligere behov for vores hjælp,« siger Thomas Balle Kristensen til Viborg Stifts Folkeblad.