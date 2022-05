Overskudsvarme fra brummende servere i Apples datacenter bliver snart en del af fjernvarmen i Viborg Kommune.

Borgmester Ulrik Wilbek (V) forventer, at datacenteret lidt uden for Viborg vil være klar til at levere overskudsvarmen til fjernvarmenettet i 2024.

»Apple er gået i gang med en udvidelse, som betyder, at de får overskudsvarme, som kan føres over i fjernvarmenettet,« siger borgmesteren til Ritzau og tilføjer: