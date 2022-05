Med investeringer på omkring 5 mia. kr. er et tidligere industriområde syd for banegården ved at udvikle sig til en ny bydel med industri, erhverv og boliger til omkring 3.500 mennesker.

JP Viborg sætter i en ny serie fokus på Viborg Baneby og kommer omkring de mennesker, der bor i ejendommene, og de virksomheder og institutioner der holder til i bydelen.