»I år er konteksten for sirenetesten præget af krigen i Ukraine, og det er derfor ekstra vigtigt at formidle budskabet om, at afprøvningen af sirenerne den 4. maj blot er en test. Det gælder både for befolkningen generelt og i særlig grad for ukrainere i Danmark,« står der bl.a. på hjemmesiden.

Derfor har Beredskabsstyrelsen oversat informationsmateriale om sirenerne til både ukrainsk og russisk, som kan findes her. Materialet findes i forvejen på dansk, engelsk og en række andre sprog.

Viborg Kommune opfordrer til, at man hjælper sine medborgere med at forstå, at der er tale om en sirene-test den 4. maj, og at der ikke er grund til bekymring. Det gælder især nytilkomne ukrainere.