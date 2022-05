»Tidsplanen for Brofæstet forløber, som den skal. Dermed kan de første beboere flytte ind til september, og de første boliger er allerede lejet ud. Der er tænkt nogle gode tanker for Banebyen, og vi er glade for, at vi med vores boliger kan være med til at stå for en del af den udvikling, som Viborg oplever med projektet. Brofæstet bliver en helt central del af Banebyen, da netop Brofæstet kommer til at binde Viborgs gamle charmerende bydel sammen med den nye bydel i Banebyen«, fortæller administrerende direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson.