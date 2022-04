Medie: Region var advaret om mulige unødige amputationer

Dengang svarede Anders Kühnau Dansk Kirurgisk Selskab, at den aftalte arbejdsfordeling mellem regionens karkirurgiske afdelinger i Aarhus og Viborg var fuldt faglig forsvarlig og sikrede den nødvendige patientsikkerhed og faglige ekspertise i behandlingen.

Fredag siger Anders Kühnau til DR, at regionen var klar over, at der var udfordringer inden for karkirurgien, men at man ikke vidste, at amputationer kunne være undgået.

Men den udlægning køber tidligere ledende overlæge på karkirurgisk afdeling i Viborg frem til 2017 Jes Sandermann ikke.

Jes Sandermann var overlæge på afdelingen frem til 2020, hvor han blev fritstillet på grund af uenighed med afdelingsledelsen.

- Jeg udtalte allerede dengang, at det efter min opfattelse var kriminelt at gennemføre besparelserne inden for karkirurgien i regionen.