Han fortæller yderligere, at han der kan have været kapacitetsproblemer i et årti.

»Vi har haft en formodning om, at der var udfordringer. Det vidste vi godt, men jeg har ikke været bekendt med, at det har betydet, at patienter har fået amputeret deres ben, fordi de ikke kunne behandles i tide. De oplysninger ligger i databaserne, og det er vigtigt, at de kommer frem til de ledelsesniveauer, der skal træffe beslutninger. Nu handler vi på resultaterne af den her analyse,« siger Anders Kühnau.

De berørte patienter får besked og mulighed for at klage hurtigst muligt.