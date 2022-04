Venstre kalder fejlamputationer en skandale

En ekstern analyse i Region Midtjylland viser, at behandlinger til at forebygge amputation på afdelingen for karkirurgi generelt udføres for sent i behandlingsforløbet på Aarhus Universitetshospital.

Det skriver regionen selv i en pressemeddelelse.

- Vi kan desværre ikke udelukke, at nogle kunne have undgået amputation eller udsat tiden til amputation, siger koncerndirektør Ole Thomsen i pressemeddelelsen.

Over for DR uddyber han, at der er tale om op mod 90 patienter om året, hvor en amputation kunne være undgået.