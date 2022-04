Stor brand i en af Bach Gruppens lagerbygninger

På Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg opstod der onsdag aften en stor brand i en lagerbygning ejet af Bach Grupppen.

Anmeldelsen blev modtaget kl. 21.41.

Det fortæller politikommissær Peter Søndergård fra Midt- og Vestjyllands Politi i Viborg.

»Lagerbygningen blev overtændt ret hurtigt, og slukningsarbejdet tog et stykke tid,« siger politikommissæren og oplyser, at der var kontrol over branden henimod kl. 22.30.