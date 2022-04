Verdensmesterskaberne på mellemdistancen i duatlon finder sted i Viborg lørdag den 7. maj.

Det betyder, at en strækning på omkring 30 km. bliver helt lukket for trafik. Cykelruten går fra midtbyen, syd ad Gl. Århusvej og Koldingvej, gennem Finderup, til Dollerup, forbi Hald Sø og ind gennem Hald Ege. Denne strækning skal deltagerne nemlig cykle hele to gange.