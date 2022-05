»Vi garanterer ikke, vi kan redde verden, men vi gør det bedre i dag end i går.«

Sådan lyder det fra indehaver af møbelproducenten Top-line i Møldrup nord for Viborg, Svend Ø. Pedersen. Virksomheden har cirka 360 ansatte og ser ligesom alle andre virksomheder ind i en grøn omstilling, som man skal finde ud af, hvordan man vil håndtere. Virksomheden har dog grebet det ganske anderledes an end så mange virksomheder, og det ser ud til at virke.