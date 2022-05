02/05/2022 KL. 06:00

Camping-ejer Lone Gad er hørehandicappet: »Det gør mig rædselsslagen, at der er ventetid på 54 uger«

Selvom regionerne har fået milliontilskud for at nedbringe ventetider på høreafdelingerne, står det grelt til flere steder. Lone Gad er tilknyttet afdelingen i Viborg, hvor ventetiden er over et år.