Gratiskoncerterne begynder igen i Viborg på lørdag, altimens musikskolen samme dag markerer, at den fylder 50 år.

Musikken er altså i fokus i Viborg disse dage, og med udsigt til at gå en weekend i møde, iler JP Viborg derfor med en oversigt over, hvilke koncerter det er muligt at komme til i de kommende dage.