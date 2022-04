Hvad skal der ske med bevaringsværdige bygninger, som er forfaldne? Skal de rives ned eller bevares? Det spørgsmål debatterede Viborg Byråd for nylig med udgangspunkt i et ældre hus fra 1877 i Tapdrup.

Som JP Viborg tidligere har skrevet, har ejerne af huset bedt om lov til at rive det skimmelsvampramte hus ned med henblik på at bygge rækkehuse på grunden, da det vurderes at blive for dyrt at renovere.