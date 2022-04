Lejlighed er ubeboelig efter brand

Et par, der bor i en lejlighed på Sønder Allé i Viborg, skal finde et andet sted at bo den kommende tid.

Deres lejlighed på adressen er nemlig ubeboelig, efter der fredag formiddag har været brand i den. Brandvæsenet blev tilkaldt til stedet kl. 10.33, men det lykkedes ikke at redde bygningens 2. sal.