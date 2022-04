Dagens briefing: Her kan du få de vigtigste nyheder

Godmorgen

Det er slut med at stå i skyggen af Herning. Viborg bobler af optimisme, mener kvinden bag Viborgs største uafhængige erhvervsnetværk.

En 31-årig kvinde er tiltalt for at drive 28 bordeller i Jylland, heriblandt et i Viborg. Det er en del af en af de hidtil største sager om rufferi i Danmark.