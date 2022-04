»Hærvejsbroen er et godt eksempel på, hvordan en barriere i byen kan nedbrydes, og vejen for bløde trafikanter lettes. Det gør broen til et nøgleelement i at kickstarte udviklingen af Banebyen som nyt forstadsområde, der samtidig styrker midtbyen i Viborg. Og den er med til at fremme en bæredygtig udvikling, hvor det er attraktivt at bruge cykel, tog og bus,« lyder det fra projektchef i Realdania Pelle Lind Bournonville.