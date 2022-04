En 54-årig mand måtte torsdag morgen evakueres fra sin lejlighed i Søparken.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at to betjente måtte redde den 54-årige ud, fordi han ikke var i stand til at komme ud selv.

Branden blev anmeldt kl. 5.36, og selvom politiet rykkede hurtigt ud, måtte beboeren køres på skadestuen til tjek for røgforgiftning. Også betjentene blev kørt af sted til tjek.