Viborg smadrer København med kæmpe-sejr

Uagtet resultatet i den kamp er der en væsentlig fordel på spil, når Viborg og NFH møder hinanden 27. april i næstsidste runde i gruppespillet.

Lørdagens kamp i København blev hurtig forholdsvis uinteressant. I slutningen af første halvleg tog Viborg fat, så der ved pausen stod 23-15.

I anden halvleg gik det helt galt for København, som ikke kunne få noget som helst til at fungere. Viborg buldrede afsted og var foran med hele 33-18 efter et kvarter.

I kampens afslutning virkede det til, at begge hold bare havde øjnene på kampuret.