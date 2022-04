VFF vil beholde lokalt stortalent

Stortalentet, der har fået sin fodboldopvækst i Møldrup tæt på Viborg, har kontraktudløb til vinter, og sportschef Jesper Fredberg forsøger derfor at forlænge samarbejdet.

- Vi er rigtig glade for ham. Han er en rigtig Viborg-knægt, og det vil være oplagt at forlænge med ham.

- Tobias skal have ambitioner. Det synes jeg, at det er rigtig sundt at have. De ambitioner, tror jeg, at han som en start kan indfri her.

- Så kan vi gøre ham klar til at komme ud på endnu større adresser uden for landets grænser. Jeg håber, at vi kan blive enige med Tobias og hans folk om at blive i Viborg, siger Jesper Fredberg efter Viborgs 2-0-sejr over AGF.