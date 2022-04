'Hvid, straight mand' er klar med nyt show i Tinghallen

Det nye stand-up materiale blev til på Fanø i efteråret 2021. Siden da er det blevet udviklet og finjusteret ved en række dinér-shows udelukkende på ´Kongekilden´ i Klampenborg, hvor bunker af nye jokes er kommet til undervejs.

»Jeg tror vi allesammen har længtes efter noget at grine af. Og jeg har virkelig savnet at optræde og komme ud og optræde og møde mit elskede livepublikum. Jeg kan slet ikke vente på at se dem alle sammen på spillestederne.,« fortæller Anders Matthesen.