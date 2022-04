Sagen i Viborg tager udgangspunkt i, at kommunen i august 2021 vurderede, at en fire måneder gammel dreng skulle bortadopteres. Han var blevet tvangsanbragt en uge efter fødslen.

Kommunens børne- og ungeudvalg havde godkendt adoptionen, men sagen blev sendt retur af Ankestyrelsen. Det gjorde den, fordi der var lavet samspilsobservationer mellem barn og forældre af en familiebehandler, og ikke af en autoriseret psykolog, sådan som reglerne foreskriver.

Eva Naur Jensen, der er lektor i socialret, kalder rapporten samt det faktum, at kommunen ikke har opdaget fejlen, for »dybt kritisabelt« over for Jyllands-Posten.