Økonomen bag bylivet: »Det er nu slaget skal stå«

Visse ting giver tydeligvis Jesper Holm-Pedersen lys i øjnene.

Enkelthed. Rene linjer. Effektivitet.

Bare for at nævne nogen. Han tager imod fra en stilren, nybygget kontorbygning i et industrikvarter med snorlige moderne kontorer uden skyggen af støvede bogreoler med ringbind.