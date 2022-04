Boligmarkedet er historisk i øjeblikket.

Antallet af boliger til salg er tæt på det laveste niveau nogensinde, og markedet kan være mere end almindelig svært at finde rundt i.

Derfor vil JP Randers her klæde dig på til at bevæge dig ud på boligmarkedet. Hvad enten du er køber, sælger eller bare overvejer at dyppe tæerne i markedet, kan du blive klogere, hvis du læser videre på disse linjer.