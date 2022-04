Det sluttede med en demonstration, men startede med en detaljeret seddel var blevet lavet til formålet. Det skulle se ud, som om det virkelig var sandt.

Lærer Kristine Jensen på Finderuphøj Skole havde fået en fiks ide til at lave lidt sjov med sine elever. For det er jo d. 1. april. Og hvad andet kunne hun gøre end at finde på en prank, som tog udgangspunkt i coronapandemien?