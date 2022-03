Nu er der nyt om forurening efter opgravning af mink

»Beslutningen om at grave minkene op var den helt rigtige. Det var noget af det første jeg besluttede i min ministertid, og det har virket. Arbejdet med opgravning er for længst færdigt, og nu kan vi ånde lettet op,« siger han.

Til trods for ministeriets udtalelser vil man stadig holde et vågent øje med områderne, da der stadig eksisterer en restforurening.

»Miljøstyrelsen anbefaler, at grundvandet under og omkring minkgravene overvåges, for at kunne vurdere, om den lille rest forurening der er tilbage, som forventet nedbrydes naturligt,« oplyser ministeriet.

Det er dog ikke i drikkevandet, den befinder sig, men i det terrænnære grundvand.

»Jeg håber, at folk i Nr. Felding og Kølvrå drager et lettelsens suk, når de ser eksperternes konklusion. Det har de ventet på,« siger Rasmus Prehn.