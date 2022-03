Politi måtte stoppe mand, der drak hospitalssprit

Politiet i Viborg måtte søndag morgen rykke ud til Regionshospitalet Viborg, for at hjælpe med at lægge en indlagt tilbage i seng.

En 36-årig mand fra Viborg var på hospitalet til afrusning, men han var ifølge politiet ikke færdig med at drikke. I hvert blev politiet tilkaldt, fordi han gik rundt på hospitalet og drak hospitalssprit.