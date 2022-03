28/03/2022 KL. 06:55

Oscar-showet vil kun blive husket for én ting: »Hold min hustrus navn ude af din mund«

Det lykkedes ikke for Danmark at vinde en Oscar i denne omgang. Uddelingen af de gyldne statuetter fik en birolle halvvejs i showet, da skuespilleren Will Smith blev rasende over en joke.