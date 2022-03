Chefredaktør for JP Lokal Viggo Lepoutre Ravn ser frem til at byde inden for til et nyt format, der har til formål at samle abonnenter og læsere om emner, der optager viborgenserne.

”Lige som vi arbejder på at manifestere os dagligt i Viborg med vores journalistik, ønsker vi at være til stede fysisk for eksempel i form af læserarrangementer som dette om emner, der er relevante i og for byen. Viborgs status som frikommune gør dette arrangement særlig interessant. Vi glæder os til at tage imod på hjemmebanen i Arsenalet,” siger Viggo Lepoutre Ravn.