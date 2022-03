Instruktør frygter historiske nomineringer kan spænde ben for dansk oscarsejr

Også kortfilmen ”On My Mind” af Martin Strange-Hansen skal dyste, men i den kategori - der i oscarsammenhænge hedder ”Short Film (Live Action)” er ”The Long Goodbye” med oscarvinderen Riz Ahmed storfavorit.

”On My Mind” er produceret af Kim Magnusson, og han har mulighed for at score hattrick, hvis filmen vinder en statuette.

Han har nemlig allerede to statuetter derhjemme - en for kortfilmen ”Der er en yndig mand” fra 1999 og en for ”Helium”, der vandt i 2014.

Bedre ser det ikke ud til at komme til at gå for den danske filmfotograf Dan Laustsen, der er nomineret for sit arbejde på ”Nightmare Alley”.

Bookmakerne tror nemlig på, at kategorien Bedste Fotografering bliver vundet af Greig Fraser, der har stået bag kameraet på biografbaskeren ”Dune”.

Oscaruddelingen finder sted natten til mandag dansk tid og kan ses på TV 2.

/ritzau/