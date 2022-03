Dansk oscarbud får hjælp af Nikolaj Coster-Waldau

- Jeg så filmen og kunne bare sige, at selvfølgelig ville jeg det. Jeg ville gøre hvad som helst, siger skuespilleren.

Ud over tjansen med at lægge stemme til dokumentaren har både Nikolaj Coster-Waldau og Riz Ahmed fået titlen som executive producer.

- Jeg tror, at idéen var, at vi så kunne være med til at promovere filmen, og det har vi så begge gjort, så godt vi kunne, siger Nikolaj Coster-Waldau.

For Nikolaj Coster-Waldau er det foregået ved, at han har deltaget ved forskellige visninger af filmen, og så har han ad flere omgange anbefalet sine tre millioner følgere på Instagram at se den danske dokumentar.

- Men det er vigtigt for mig at sige, at jeg er enormt taknemmelig for at være med i ”Flugt”. Så det går begge veje. Jeg tænker jo ikke, at nu kommer jeg her og kaster stjernestøv.