»Men der er styr på branden,« lyder det fra indsatsleder ved Midtjysk Brand og Redning, René Nikolajsen.

»Der er dog ikke nogen, der kommer til at sove i bygningen i det næste lange stykke tid,« tilføjer han.

Han vurderer, at to lejligheder på 1. sal er totalt udbrændte, mens to andre lejligheder på etagen er delvist udbrændte.

I stueetagen er der store vandskader, fortæller han.

På grund af branden er flere gader afspærret. Ifølge brandvæsnets indsatsleder vil gaderne formentlig først blive åbnet igen ved middagstid.