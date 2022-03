Et samlet byråd står bag beslutningen om, hvor mange ukrainere Viborg Kommune kan tage imod.

Kommunen er via styrelsens fordelingsnøgle sat til at tage imod 440 ukrainske flygtninge, men der er menes allerede at være flere.

Alle byrådets partier var derfor onsdag eftermiddag inviteret ind til en drøftelse af situationen i økonomi- og erhvervsudvalget, og herfra var der en klar melding til Udlændingestyrelsen.