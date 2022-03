Selvom DDD er positivt indstillede over for den nye uddannelse, der også skal forsøge at komme den landsdækkende mangel på dyrlæger til livs, risikerer opsplitningen af det relativt lille fag at gå ud over det forskningsmiljø, der skal understøtte læringen.

»Det kræver et solidt forskningsmiljø at bære en universitetsuddannelse, og det vil blive svært at etablere på to forskellige geografiske lokationer,« siger Hanne Knude Palshof.