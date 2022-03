Vær opmærksom: Morgenen byder på tæt tåge

Der er risiko for tæt tåge eller rimtåge med sigtbarhed under 100 m. i bl.a. Viborg indtil kl. 10.

Det skriver Vejdirektoratet.

Trafikanter opfordres derfor til at køre forsigtigt, og være forberedte på, at det kan tage længere tid at nå frem end normalt.

Det er ikke kun i Viborg, at der er risiko for tåge denne morgen. Det gælder også i Århus NV, Silkeborg, Norddjurs, Herning, Ikast-Brande, Holstebro, Lemvig og Struer.